La circulation réglementée pour le Festikal

Le 24/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 82

Lépinay et Rhin et Danube du 25 octobre à 16 heures au 27 octobre à 6 heures

Rhin et Danube et Suffren du 26 octobre à 6 heures au 27 octobre à 6 heures

Rhin et Danube, portion comprise entre les rues Évariste-de-Parny et du Quai Gilbert du 26 octobre à 6 heures au 27 octobre à 6 heures.

Élie-Eudor

Laçay

Le parking payant attenant à la Place du Général-de-Gaulle

Des restrictions de circulation et du stationnement s’appliquent pour permettre le bon déroulement du Festikal organisé ce samedi 26 octobre 2019. La ville prend un arrêté municipal.La circulation et le stationnement seront interdits dans les rues suivantes :Quai Gilbert, portions comprises entre les rues :Le stationnement sera interdit du samedi 26 octobre à 6 heures au dimanche 27 octobre à 6 heures sur les parkings :Retrouvez ici le programme de la quatrième édition du Festikal . Zumba Kal, Défilé Kal, Course Kal, concerts… Vien bat un karé à cette manifestation !