La climatisation des écoles élémentaire et maternelle prochainement à Carrosse

Le 15/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 118

Comme prévu dans les orientations budgétaires 2019, les écoles maternelle et élémentaire de Carrosse seront prochainement équipées de climatiseurs. L’information donnée aux parents d’élèves à travers un courrier du Maire, a été confirmée ce jeudi 14 février lors d’une réunion animée par Alex Pota, élu en charge des affaires scolaires à la Mairie de Saint-Paul.



En concertation avec des représentants de parents d’élèves et la communauté éducative, les travaux de pose se feront pendant les prochaines vacances du mois de mars. Cependant, si l’installation des climatiseurs et d’un réseau électrique pourra être menée, il faudra sans doute patienter un peu, le temps pour EDF d’effectuer le renforcement sur le réseau.