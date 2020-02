La communauté tamoule présente sa culture

1. dsBertrand TAILAMEE. le 27/02/2020 11:13



Tiruvalluvar /TEXTES SACRES JAINA

25 juillet 2010, 02:44



« Si Dieu a crée le monde, ou était-il avant la création ?...

Comment Dieu aurait-il pu faire le monde sans une matière première ?...

S’il est de toute éternité parfait et achevé,

Comment la volonté de créer a-t-elle pu naître en lui ?

TEXTES SACRES JAINA

(IXeme siécle)

Les Hindous ont laissé un éloquent témoignage de leurs efforts pour répondre à l’énigme

de la création. Les Veda, hymnes sacrés écrits en sanscrit ne dépeignent pas un créateur

bienveillant ; ils traduisent l’effroi admiratif de l’homme devant la création, tandis que les

prêtres védiques chantent le rayonnement de cet univers. Les objets de l’adoration étaient des

devas (le mot a la même racine que le latin deus, « dieu »), mot dérivé de l’ancien sanscrit

div,qui signifie « éclat ».Les dieux étaient donc ceux qui brillaient. Tiruvalluvar est l’un des

plus grands poéte tamoul .Thirukkural, l’un des grands travaux sur l’éthique et les règles de

conduite. Il aurait vécu une vie austère avec pour travail le métier du textile 100-300 av JC

Ou 600 av JC. Sa femme est nommée Vasuki. Le terme Tiru a le même équivalent que

Shree et signifie respect. Valluvan qualifierait sa caste sociale et non son vrai nom. Il serait

née a Mylapore prés de Chennai. Certains disent qu’il serait jain. Son travail consiste

en 133 adhikarams ou chapitre. Chaque chapitre consiste en 10 kurals. Le Thirukkural

comprend trois parties : la vertu, la santé, et l’amour. Tiruvalluvar a une statue de 30 mètres

a Kanyakumari. Le mot Kural peut être comparé a Sutra ou couplet. C’est un mandat pour

les écoliers tamil de l’étudier au cours de leurs cursus .Mais a l’époque on apprenait sous la

direction d’un maître en pleine nature sous un arbre et habillé d’orange. La foi de Tiruvalluvar

est disputé, mais doit on absolument rangé un homme dans un courant de pensée quand il

s’agit d’un maître…Son travail est appelé « ce qui ne ment jamais. »A la réunion l’auteur est

révélé dans les années 70 par Mootoocomaren Sangeelee.

« S’il est une chose qui doit être désirée, c’est la non réincarnation,cela s’obtient par le désir

d’être exempt de désirs. »

« L’amitié des gens faux est une enclume qui l’occasion se présentant sert pour vous

écraser. »

« Celui qui ne recherche pas les plaisirs et qui se dit que les tourments sont naturels ne

s’inquiète pas quand viennent les tourments ».

« Ne pas embrasser une femme qui boude, c’est ajouter de la souffrance à la souffrance. »

« Vivront éternellement dans le bonheur ceux qui se sont engagés dans la voie de vérité, vide

de faussetés et tracée par celui qui a maîtrisé les cinq sens »

Kalidasa ou Shakespeare n’ont pas eu suffisamment de mot heureux concernant l’amour

que le sage de Mylapore. Il nous donne une vision noble et élevée. Simplicité de langage,

clairvoyance de cristal. Amour dépeint de grâce, d’idéal, maniéré.

Bertrand TAILAMEE.

21