La condition humaine à l’épreuve de la décadence du monde

je crois que ça ne marche pas comme ça au moins chez nous les musulmans. de cette manière revenir vers Dieu c'est n quiter le tout pour l'opportunisme lorsque la vie etait belle l'argent les voyages on oubliait Dieu et lorsque ça tourne mal on reviendra vers lui. c'est de l'opportunisme.. il faliat dire demander pardon a Dieu oui la on est d'accord reconnaitre d'abaords ses fautes ensuite faire une prière.. retour vers Dieu sans demander pardon ça ne marche pas. c'est de l'oportunisme. car si Dieu va lever une chose les gens vont retourner comme avant..argent alcool vin voyage enfin c'est un droit et Dieu n'a jamais interdit quoique ce soit sauf le porc et l'alcool ce que Dieu prévient toujours ce sont les excès..l’excès c'est le gaspillage des ressource ..la surconsommation est un gaspillage..l''etre humain fait 18 ans pour redevenir adulte..il faut reconnaitre c'est beaucoup pour les parents..au moins on leur remercie et on prie pour eux. le prophète de l’islam Mohamed que le salut soit sur lui surement Jesus et Moise que le salut soit sur eux l'ont dit aussi .il dit celui qui ne remercie pas l'humain ne remerciera pas Dieu donc on demande d'abords pardon on remercie et on met des freins pas trop d'un seul coup mais en pompant..jusqu’à ce que nous arrêtions sans dérapage .

8. Kayam le 26/03/2020 13:04