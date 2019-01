La cote de popularité d'Emmanuel Macron remonte

Le 20/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 128

Faut-il y voir les premiers résultats des débats organisés par le président de la République avec les maires? La cote de popularité du président de la République remonte de quatre points en un mois, à 27%, tandis que celle d'Edouard Philippe descend d'un point, à 30%, selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche publié ce matin.



Selon ce sondage, 72% des Français s'avouent "mécontents", dont 40% de "très mécontents" (-5) et 32% de "plutôt mécontents" (+1) ; 1% ne se prononcent pas.



Le mois dernier, dans le même baromètre Ifop, Emmanuel Macron était quasiment au niveau de popularité que François Hollande à la même période (22%), mais il reste très éloigné des 44% de Nicolas Sarkozy.



C'est auprès des sympathisants des Républicains (29%, +7) et du MoDem (52%, +14) que la proportion de sondés "satisfaits" d'Emmanuel Macron augmente le plus.



Enquête réalisée en ligne et par téléphone entre le 11 et le 19 janvier, menée selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1 928 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur de 1 à 2,2%.