La déchèterie de La Marine est en fête le vendredi 17 mai 2019 !

Le 07/05/2019 | Par TCO | Lu 150

Après la déchèterie de Saint-Laurent le 25 octobre 2017 et la déchèterie de Plateau Caillou le 5 mai 2018, c’est au tour de celle de La Marine de vous inviter pour toute une journée d’animation. Rendez-vous le vendredi 17 mai pour la manifestation “Déchèterie en fête” sur Le Port.

8h30-16h : Journée d’animation Vous connaissez peu ou pas du tout la déchèterie ? Ou vous êtes un usager habitué et vous souhaitez en savoir plus ? Passez un moment convivial avec nos équipes, participez à la table de discussion pour mieux les connaître, découvrez les coulisses…



Nous vous invitons à une visite guidée de la Participez également à nos ateliers : Réparali Kafé ► Apportez vos petits matériels électriques ou électroniques en panne (lampe, radio, sèche cheveux, …). On vous apprend à leur donner une nouvelle vie !

Atelier broyage ► Apportez vos déchets végétaux et repartez avec du broyat. Un moyen futé, écologique et gratuit, pour réduire vos déchets végétaux et pratiquer le jardinage au naturel (paillage) pour vos plantations. Vous obtenez ainsi un sol de meilleure qualité et des plantes encore plus belles !

Atelier récup' ► Vous ne voulez plus de ce tee-shirt, qui n'est plus à votre goût ? Apportez-le et on vous apprendra à le transformer en un joli sac tendance et unique, de votre propre création ! Avec nos médiateurs et nos partenaires, la réduction des déchets, le tri, le recyclage, le réemploi et la récup' se dévoileront à vous à travers différents stands, ateliers et jeux. Nous comptons sur votre participation active. De nombreux cadeaux sont à gagner ! À vous de jouer…



Nous vous proposons un concept original pour ces visites guidées gratuites ! Découvrez les sites, en alliant respect de l’environnement et activité physique… C’est écologique et aussi bon pour votre santé !

Rendez-vous le vendredi 17 mai 2019. Optez pour le site de visite et le mode de déplacement de votre choix (aller-retour). Puis profitez des animations proposées à la

Les circuits de visite au choix ► Circuit à vélo (départ à 9h au niveau de l’entrée de la darse de pêche et arrivée à la

► Circuit à pied, en pratiquant la marche nordique ou libre (départ à 8h30 à la

À noter que pour les participants qui souhaitent visiter le centre de tri, en s’y rendant directement en voiture ou en bus, un créneau de visite est prévu à 11h (1 groupe de 20 personnes, à partir de 6 ans). L’inscription en ligne reste impérative pour des raisons d’organisation. Téléchargez

IMPORTANT ! Pour les personnes porteuses d’un pace-maker, allergiques à la poussière, présentant des problèmes respiratoires comme l’asthme, bronchites chroniques, etc. la visite du centre de tri est interdite du fait de la présence de champs magnétiques et de poussière.



À l'occasion de la manifestation "Déchèterie en fête" à La Marine , le TCO vous invite à visiter les sites de traitements de déchets sur Le Port.