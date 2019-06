La dengue progresse à Saint-Paul

Le 26/06/2019

Dengue à La Réunion : recommandations à l’approche des vacances scolaires

Situation épidémiologique au 25 juin 2019

(données de la Cire OI, Santé Publique France)

La décroissance de la courbe épidémique se confirme cette semaine, avec moins de 300 cas de dengue signalés. Malgré cette baisse significative, l’ensemble de l’île reste concerné par la circulation virale et les communes à surveiller sont situées dans l’Ouest, le Nord, et l’Est.

L’activité des foyers historiques du Sud continue de baisser, sauf à Saint-Joseph, à l’Entre-Deux et à Petite-Île où la circulation du virus se stabilise. Saint-Pierre représente toujours le foyer le plus important.

Dans l’Ouest, une augmentation du nombre de cas est notée à Saint-Paul (Bellemène et Bois-de-Nèfles) tandis que les autres foyers se stabilisent.

Les communes du Nord voient leur nombre de cas se stabiliser.

Dans l’Est, l’activité reste stable et peu élevée, hormis à Saint-André et Sainte-Rose où le nombre de cas a augmenté ces deux dernières semaines.

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

Plus de 23 000 cas autochtones confirmés (soit près de 17 000 cas depuis le 01/01/2019)

746 hospitalisations (dont 590 hospitalisations depuis le 01/01/2019)

2 264 passages aux urgences (dont 1 789 passages aux urgences depuis le 01/01/2019)

Plus de 71 000 cas cliniquement évocateurs (dont plus de 46 000 cas depuis le 01/01/2019)

15 décès, dont 8 directement liés à la dengue. (Depuis le 01/01/2019 : 9 décès, dont 5 directement liés à la dengue).

Vacances scolaires : information aux voyageurs



Rappel : les gestes à appliquer pour se protéger de la dengue

Une forte fièvre

des maux de tête

des douleurs musculaires et/ou articulaires

une sensation de grande fatigue

