La douane saisit 666 g de cocaïne dans les bagages d’un passager en provenance de métropole

Le 05/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 1415

Vendredi 3 mai 2019, les agents de la brigade de surveillance extérieure (BSE) de Saint-Denis-Gillot ont sélectionné pour contrôle un passager débarquant d’un vol en provenance de métropole.



L'inspection de son bagage avec l’appareil à rayons X a fait apparaître à l’image des masses sombres susceptibles de dissimuler des marchandises de fraude.



Dans la valise, les agents ont trouvé deux grosses bougies, un moyen de dissimulation déjà rencontré dans des envois postaux. Ils ont donc procédé à la découpe des bougies à l'intérieur desquelles ils ont découvert des sachets d’une poudre blanche qui a réagi positivement au test d’identification de la cocaïne.



Au total, les agents ont saisi 666 g de cocaïne pour une valeur estimée à la revente au détail à près de 100 000 €.



Le passager, résidant alternativement à La Réunion et en métropole, a déclaré avoir fait l’aller-retour en métropole, et avoir acheté les produits pour sa consommation personnelle mais également en vue de leur revente dans le secteur Ouest de l’île.



À l’issue de la procédure douanière, sur instruction du procureur de la République, l’infracteur a été remis à la Sûreté départementale et sera jugé en comparution immédiate.