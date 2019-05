La droite cocue...

Le 28/05/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 113

Les cocus sont une constante de la vie politique. Mitterrand en son temps a fait cocu le PCF après l'avoir entraîné dans une grande union de la gauche.. il n'en reste que moins de 3% à s'exprimer lors des Européennes en tant que Communistes. Beaucoup ont viré leur cuti vers le FN puis le RN d'aujourd'hui.



Macron s'est fait élire en 2017 surtout avec les socialistes dont il ne reste plus que 6% à s'exprimer en tant que tels, lors des Européennes .



Il vient de sauver sa tête dans son duel contre le RN en siphonnant le fond des Républicains... ces derniers ne sont plus que 8% à s'exprimer sous leur propre bannière. L'autre parti en dehors des abstentionnistes bien sûr ont choisi la ligne plus engagée du RN.

Fin d'une chronique annoncée pour les Républicains et Centristes? L'histoire politique du pays dira.



Comme dit Vira, Macron a peut être gagné pour l'avenir.