La faim fait sortir les loups des bois...

Le 31/05/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 79

La CCIR annonce l'état de catastrophe économique pour la Réunion. ...d'emblée on se demande où sont passées les sommes injectées depuis 6 mois sur les revenus des salariés après le coup de force des G.J ? Sinon dans la consommation et prévue pour ça puisque la Réunion ne vit que de ça.



Une situation présentée un peu comme dans un enfumage à la Patel, puisque non assortie d'indicateurs d'appréciation. ..et non coroborée, à ce jour, par l'Insee et l'institut d'émission d'Outre-mer..qui suivent de près l'évolution des flux économiques secteur par secteur et les situations des entreprises. ..l'activité portuaire, poumon économique bat son plein et il est tjrs aussi difficile d'avoir un artisan ou un travailleur indépendant pour effectuer quelques besognes ou activités. ..surbookés qu'ils sont!



La présentation de la situation vient des milieux corporatistes uniquement. .aucune raison de mettre des doutes. .sauf que l'interlocuteur privilégié pour prendre en compte ce type de situation est la Ministre de l'Outre-Mer, qui entame une sérieuse traversée du désert après le coup de semonce de dimanche dernier.



Je descends renouveler ma carte de bus, gratuite sur critère d'âge, la seule chose que j'aie de gratuit...et l'eau bénite du bénitier . .on nous annonce joyeusement du grabuge dans les rues pour pas longtemps