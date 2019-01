La fausse bonne idée magique de Srepen/TPNR

Le 10/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 93

Ces temps-ci, ces deux associations reviennent dans la presse en martelant que la meilleure solution pour terminer la NRL demeure le tout-viaduc.

Quelles compétences techniques ces deux associations ont-elles pour s’exprimer avec autant d’assurance ?

Aucune !



La Région Réunion a pourtant affirmé que, même si elle souhaitait poursuivre le chantier en viaduc, ce n’était hélas plus possible.



A notre connaissance, la zourite a déjà été vendue pour pèces détachées.

Et, si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus opérationnelle pour poursuivre encore 4 km de viaduc.



Si c’était possible, sa remise en état coûterait une fortune !

Et combien coûterait l’achat et l’acheminement d’une nouvelle zourite ?

La Srepen et TPNR passent également sous silence le fait que cette « solution miracle » devrait engendrer de nouvelles enquêtes publiques, le lancement de nouveaux appels d’offres et, peut-être, de nouveaux recours !



Sans oublier le coût des travaux supplémentaires !

Et Bouygues & Vinci ne vont pas se gêner pour ajouter à la facture finale toutes les mauvaises surprises que leur ont procurées l’actuel viaduc…



Il existe pourtant une solution pour terminer ce fichu chantier.

Une route sous galerie de protection.

Srepen et TPNR en sont informées mais, comme ce n’est pas la solution qu’elles proposent depuis des lustres, elles ne veulent pas en entendre parler.

Quand on est obtus…



Armand Gunet

"Réagissons !"