La fête des grands-mères célébrée à la Plaine

Le 04/03/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 77

Grosse réussite pour la manifestation portée par l’association saint-pauloise, Mouv Ensamb 974, et la ville de Saint-Paul. La fête des grands-mères se déroulait ce dimanche 3 mars 2019 au complexe sportif du Case de La Plaine. Retour sur cet événement en images et en vidéo.





La commune, via la Direction de la proximité et de la cohésion sociale, et Mouv Ensamb 974 souhaitaient ainsi proposer de l’animation dans ce quartier. Objectif : redynamiser le secteur de la Plaine. Cette ambition se concrétise avec cette fête synonyme de partage, de convivialité et de dynamisme.



Comme vous pourrez le constater sur notre vidéo live diffusée en direct sur la page Facebook de la ville ce dimanche. Regardez et commentez !

Avant d’emprunter la piste de danse -avec ou sans cavalier et au son de l’orchestre-, ces Saint-Pauloises dégustaient un repas partage et des douceurs sucrées. Ces mamies participaient également à différentes ateliers.



Fabrication de fondants, de pralines, de bonbons coco ou confection d’un bandeaux fait-main, pose de vernis, maquillage et soins du visage gratuits, jeux de dominos et de cartes… De quoi leur permettre d’apprécier cette belle journée dédiée aux grands-mères !