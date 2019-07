La filière agricole outremer "entendue mais inquiète"

La délégation des Outremers de l’Assemblée Nationale, mandatée par la Production Locale Réunie, a auditionné le Délégué Général et fondateur d'Eurodom. Les professionnels restent inquiets mais se sont sentis écoutés par leurs élus. Le communiqué de la Production Locale Réunie :

Ce [jeudi] matin, M. Gérard Bally, Délégué Général et fondateur d'Eurodom a été auditionné par la délégation des Outremers de l’Assemblée Nationale, mandaté par la Production Locale Réunie. Il a pu relayer les inquiétudes de l’ensemble des professionnels des filières agricoles et de la pêche des Outremers.



Le président de la délégation des Outremers de l’Assemblée Nationale, M. Olivier Serva, a proposé qu’un projet de résolution soit constitué pour appuyer la démarche des professionnels et qu’une délégation, représentée par un député par département de la délégation des Outremers, puisse accompagner systématiquement les professionnels lors de leurs rendez-vous auprès du gouvernement.



Cette « délégation » serait constituée de Josette Manin (Martinique - socialiste), Max Mathiasin (Guadeloupe - MoDem), un député réunionnais à définir



Le président du Syndicat du Sucre et le Président de l’ARIV ont pu également exprimer leurs très vives inquiétudes.



Ce soir, les professionnels restent inquiets mais se sont sentis écoutés par leurs élus et espèrent que la résolution des députés leur permettra de se faire entendre auprès du gouvernement.



La Production Locale Réunie

ADIR, ARIBEV-ARIV, ARIC, ARIFEL, ARIPA, Avi-Pôle Réunion, Chambre d’agriculture de La Réunion, CFS, CPCS, CPLR, CPPR, FRCA, SICALAIT, SICAREVIA, Syndicat du Sucre, Urcoopa.