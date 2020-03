La filière fruits et légumes s'organise avec les producteurs pour écouler les stocks

Le 26/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1269

Suite à l’annonce de la fermeture de marchés forains par les autorités au regard de l’évolution de la pandémie du covid-19 et de la fermeture de la plupart des sites de restauration collective , l’ARIFEL (Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes) informe que certains de ses adhérents organisations de producteurs (voir liste ci-dessous) sont disposés à se mobiliser pour écouler les productions de producteurs indépendants au travers de leurs circuits de commercialisation actuels. Bien évidement cette proposition est conditionnée à l’augmentation de la demande de leurs clients et au respect de leurs cahiers des charges qualité.De plus l’ARIFEL précise qu’elle travaille actuellement avec l’ensemble les acteurs de la filière (Producteurs, Transformateurs, Grande distribution et autres réseaux de Distribution...) et les pouvoirs publics pour mettre en œuvre d’autres solutions d’écoulement de notre production de fruits de légumes.L’objectif étant de limiter le plus possible l’impact économique de cette crise sur notre filière, et de permettre aux Réunionnais de continuer à accéder à nos produits malgré le confinement.Liste des organisations de producteurs concernées (susceptibles d’être complétée) :• SCA Fruits de la Réunion – Société de commercialisation SASU FR Négoce- Nicolas Etheve – 0692 69 56 61 nretheve@hotmail.fr • Terracoop - Vivéa– société de commercialisation RFL – David AVRIL 0692 64 27 93 commercial@rfl.fr • SICA Terre Réunionnaise – société de commercialisation LMD - François Dijoux - 0692 87 27 58