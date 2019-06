La flamme des Jeux des îles passe par la Grande Fontaine

Le 27/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 66

Connaissez-vous les Jeux des ULIS ? La quatrième édition de cette manifestation se déroule ce jeudi 27 juin 2019 au stade de la Grande Fontaine. Plus de 200 élèves de Saint-Paul dont des marmailles des unités localisées pour l’inclusion scolaire participent à cet événement.Un grand moment de sport et de camaraderie marqué par l’arrivée de la flamme des Jeux des îles, organisés à Maurice en juillet, sur la pelouse. Une flamme portée par le Saint-Paulois Franck Schott, ex-nageur le plus titré de La Réunion. Il parraine la manifestation.L’actuel conseiller technique régional de la ligue de la natation parrainait déjà le challenge de la discipline en avril dernier.Retrouvez les images de l’arrivée de la flamme avec les images tournées en live ce jeudi matin. Et découvrez la haie d’honneur formée autour de Franck Schott lors de son entrée sur le stade du quartier.Les activités sportives reprennent à l’issue d’une cérémonie symbolique et riche en émotion, à laquelle assistent le maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé et l’élu aux affaires scolaires Alex Pota.Rugby, basket, jeux d’adresse, parcours d’obstacles, football, cordes à sauter… Suffisant pour se défouler penser à la victoire avec la vingtaine d’ateliers et de jeux proposés.Les enfants en situation de handicap participant aux même activités que leurs autres petits camarades. Près d’une dizaine de classes de la circonscription de Saint-Paul 1 effectue le déplacement à ces Jeux des ULIS.Les écoles élémentaire Chocas, primaire Roquefeuil, élémentaires Carosse, Hermitage-les-Bains et Jean-Luc-Daly-Eraya.L’occasion pour les marmailles de tester le matériel sportif acquis par la ville de Saint-Paul. La Caisse des écoles de la collectivité se dotait récemment d’équipements pour les répartir dans l’ensemble des écoles du territoire. Y compris celles de Mafate. Coût de l’acquisition : 200 000 euros.Partage, esprit et valeurs de l’Olympisme, fair-play… Voici la recette gagnante de cette quatrième édition réussie de la manifestation sportive.