La fontaine de la mairie bientôt aménagée

Le 27/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 96

Afin de permettre la vidange des eaux usées lors des entretiens de la fontaine centrale du jardin de la mairie et soucieuse d’adapter les méthodes de traitement innovantes et respectueuses de l’environnement, la ville de Saint-Paul va procéder dans les prochains jours à la mise en place de 2 massifs de phytoépuration aux abords de la structure.



Ce procédé fait appel aux bactéries présentes dans le système racinaire des plantes afin de traiter les eaux usées et participe ainsi à l’épuration des ces dernières. La durée des travaux est prévue sur une semaine à compter du lundi 2 septembre. a