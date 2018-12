La grande gagnante de notre jeu Mada n'en revient pas !

Le 27/12/2018 | Par NP | Lu 278

Elle n'en revient pas Nadine Ova... Il faut dire que 2018 n'a pas été une année rose pour elle, et en tentant sa chance au grand jeu Zinfos974 Mada elle n'y croyait pas vraiment. Elle vient de remporter un fabuleux voyage, et a encore du mal à réaliser!

Ses premiers mots lorsque Zinfos 974 l'a contactée pour lui annoncer qu'elle venait d'être tirée au sort? " Ça ne pouvait pas mieux tomber, j'ai eu beaucoup de mal à y croire, on fait le jeu mais on n'y croit pas vraiment".



Nadine Ova va s'envoler pour le sud de Madagascar, à Fort Dauphin, avec Air Austral et sera reçue par notre partenaire le Tour Opérator Air Fort Services. Au programme de ce fabuleux voyage pour deux personnes deux jours au Talinjoo Hôtel, cinq jours au Kaleta Hôtel, une excursion avec déjeuner à la réserve des lémuriens de Nahampoana et une excursion en bateau à Evatra ainsi qu'aux Iles Lokaro.



Qui est l'heureuse élue, tirée au sort parmi de très nombreux joueurs? Nadine Ova a 46 ans et est maman de deux filles de 17 et 7 ans. Ancienne sportive, elle a couru le 400m au niveau national. Depuis le mois de mai sa nouvelle passion est la boxe en loisirs. Très tournée vers les autres, Nadine a comme piliers ses deux filles, sa famille proche et ses ami(e)s qui sont pour elle "des trésors inestimables".



Très pudiquement elle évoque sa fin d'année difficile marquée par un divorce, la perte de son emploi et d'autres soucis. Un cercle vicieux qui semble enfin bien vouloir s'arrêter. Ce fabuleux voyage tombe donc à point ! Un très beau cadeau de fin d'année pour Nadine qui ne sait pas encore avec qui elle va partir, mais qui a promis de nous envoyer des photos.