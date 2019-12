La grève contre la réforme des retraites est désormais aussi longue que celle de 1995

Le 27/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 266

La grève contre la réforme des retraites est entrée dans sa quatrième semaine avec un trafic toujours très perturbé. C'est le 22e jour de grève consécutif à la SNCF, soit autant qu'en 1995.