Les parents sont invités à se renseigner auprès de chaque direction d’école.



VILLE :



Sauf cas exceptionnel, à priori : sont assurés la restauration scolaire,

le périscolaire matin et soir, nous invitons les parents à vérifier la présence effective du personnel avant de déposer leur enfant.

Nous vous tiendrons informer en cas contraire au plus tôt le matin même.



Le transport scolaire est assuré.



CRECHE :



Les structures Petites Enfance du CCAS sont susceptibles de connaître également des perturbations. Les parents sont invités à se renseigner auprès de l’équipe avant de confier leur enfant.

Les directions se tiennent à votre disposition pour toutes informations complémentaires :

Ile aux enfants : 0262 35 05 74



Raisin Marine : 0262 34 65 60

Lou Kasyet : 0262 44 74 42

Zarlor : 0262 44 74 41

Centre de l’enfance Alice Pévérelly : 0262 44 74 40



La Ville vous remercie pour votre compréhension et reste à votre disposition au numéro suivant : 0262 71 11 00



----------------------



Saint-Joseph : Un mouvement de grève est annoncé par l’Éducation Nationale pour ce 9 décembre 2019. Des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles de Saint-Joseph.



Compte tenu des éléments transmis par les différentes écoles et en fonction de la situation, un service d’accueil sera assuré par la Commune de Saint-Joseph au profit de ses élèves, sous réserve de la présence d’un enseignant au moins ou du directeur/de la directrice de l’école. La restauration scolaire sera assurée normalement. Les parents sont invités à se rapprocher des établissements scolaires.