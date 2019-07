La holding Bourbon en redressement judiciaire

Le 26/07/2019

La société parapétrolière de Jacques de Chateauvieux a été placée en redressement judiciaire hier jeudi 25 juillet, à sa demande. Les choses vont de mal en pis pour la société spécialisée dans les services pétroliers, depuis la crise du pétrole de 2015.

Depuis quelques mois, la holding de Jacques de Chateauvieux est dans la tourmente. Après des accusations de corruption en Afrique , la holding est placée en redressement judiciaire depuis hier soir. Les créanciers, dont le géant bancaire chinois ICBC leasing, mais aussi BNP Paribas, Société Générale, Natixis et Crédit Mutuel le sommaient de rembourser ses dettes.Un conseil d'administration s'est tenu fin juin dernier, il fut houleux: Jacques de Chateauvieux, devant la proposition de ses créanciers de racheter sa dette et ainsi prendre les rênes de la holding, a tenté de proposer une alternative, en vain. Il avait trouvé un montage: un apport de dette de 80 millions d'euros et un prêt de 164 millions d'euros, qui le maintenaient aux commandes. Jacques de Chateauvieux est propriétaire de 60% du capital, et ne compte pas s'en défaire, quitte à saborder le navire.Le 18 juillet, ICBC leasing a demandé à Bourbon le remboursement des loyers des navires dus jusqu'en 2016, une mesure de rétorsion face au refus de Jacques de Chateauvieux de laisser les rênes de la holding à ses créanciers. Face à cette demande, Bourbon a demandé au tribunal de Marseille l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, que celui-ci a refusée, estimant que Bourbon est de fait en cessation de paiement.La dette du groupe parapétrolier s'élève à 2,7 milliards d'euros, que ses créanciers proposaient d'effacer à hauteur de 1,4 milliard en recapitalisation, plus un nouveau prêt de 120 millions d'euros. Bourbon affirme qu'elle s'attachera à "l’issue positive des négociations avec ses partenaires financiers afin de pouvoir évoluer dans un contexte stabilisé". Il faudrait pour cela qu'à l'issue de la période d'observation durant laquelle le passif est gelé, un plan de continuation avec un étalement de la dette soit accepté par le tribunal.Bourbon emploie 8200 personnes et exploite 500 navires. Seule la holding est en redressement, aussi les sociétés opérationnelles vont-elles poursuivre leur activité.