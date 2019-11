La journée départementale des droits de l’enfant

Le 21/11/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 359

Près de 2000 personnes à la journée ludique et festive

Une journée d’informations et d’animations

Quelques chiffres….

100 millions d’euros consacrés par la Collectivité tous les ans pour accompagner les familles, la mise en place d’actions par les associations, l’hébergement chez les assistants familiaux, la mise à l’abri des victimes de violences intrafamiliales…

Nombre d’informations préoccupantes : 4408 IP = enfance en danger (maltraitance, violence sexuelle etc.) en 2018

Nombre d’accompagnements éducatifs auprès des mineurs dans leur famille : 1453 mesures en 2018

Nombre total d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : 2234 en 2018

Cette année, sont célébrés les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant : l’occasion pour le Département de réaffirmer, auprès des familles et des enfants, son engagement dans sa mission de protection de l’enfance, d’accompagnement des jeunes accueillis à l’Aide Sociale à l’Enfance et de la préservation du bien-être familial face aux difficultés de la vie.C’est sur le site de Croc Parc à l’Etang Salé, que la Collectivité a donné rendez-vous aux parents et aux enfants (près de 2000 personnes) pour célébrer cet événement lors de la Journée Départementale des Droits de l’Enfant.Les services de la Collectivité dédiés à l'enfance étaient présents et ont organisé des ateliers pour toute la famille. En plus des activités offertes par le parc, les enfants ont pu participer à des ateliers de loisirs et d’informations et obtenir tous les conseils sur les droits fondamentaux de l’enfance, droits à la santé, à l’éducation, à la protection, à l’identité, sur des stands de prévention et de sensibilisation.« Cette journée est dédiée aux échanges, au partage, à la prise de conscience que l’enfance est une chance, un moment crucial de construction de soi, et de son devenir. Nous célébrons la journée internationale des Droits de l’Enfant qui, cette année, commémore le 30ème anniversaire de la signature de la Convention internationale proclamant ces droits. C’est un acte fondateur d’une reconnaissance et d’un droit à l’épanouissement de chaque marmaille. C’est un fait important quand on connait la situation et le traitement que subissent certains enfants, tant ici à La Réunion, qu’ailleurs dans le monde. Cette convention consacre très justement « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Le Conseil départemental, en tant que chef de file de l’action sociale et de la protection de l’enfance en danger, y est particulièrement sensible » a déclaré le Président du Département.