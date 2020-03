La ligue réunionnaise de football demande à ses licenciés de rester chez eux

Le 23/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 317

Mesdames, Messieurs les Présidents de Clubs,

Mesdames, Messieurs les Dirigeants,

Éducateurs et Arbitres,

A l'ensemble des licenciés, membres individuels et salariés,



Nous tenions à vous remercier de votre implication et de votre respect quotidien des mesures de confinement imposées par le gouvernement, ainsi que des directives transmises par la FFF/ LFA et la LRF.



Malheureusement, à ce jour, au vu des nombreuses incivilités de la part de certains concitoyens, ces mesures de confinement vont se durcir et devenir plus strictes.



Aussi nous comptons de nouveau sur votre concours, surtout vous, Présidents de Clubs et Éducateurs, pour intervenir auprès de vos licenciés jeunes et moins jeunes et leur demander de rester chez eux.



#RESTEZCHEZVOUS #RESTZOTCAZ

#PUISSANCEFOOTADOMICILE



Faisons équipe : jouons collectif face au COVID-19 !



C'est grâce à la participation active de chacun que nous pourrons regagner les terrains plus rapidement et avoir le plaisir de partager cette passion commune très bientôt.



Merci d'avance.



Le Président de la LRF.