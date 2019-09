"La malédiction du volcan", tourné à La Réunion, sur France3 le 21 septembre

"La malédiction du volcan", avec Ambroise Michel et Catherine Jacob sera diffusé en première partie de soirée (heure métropole) le samedi 21 septembre. Ambroise Michel est un habitué des tournages à La Réunion, c'est l'une des têtes d'affiche de CUT, la série culte, qui a pris fin l'année dernière.



La malédiction du volcan est un téléfilm mêlant intrigue policière et surnaturel, sur fond d'histoires d'esclavage et de piraterie.



Bruno, fils d’un riche propriétaire terrien, est retrouvé mort au fond d’un ravin. Juliette Gentil, officier de police judiciaire sur l'île, est chargée de l’enquête sous la responsabilité d'un jeune enquêteur, Zac Bellême, fraîchement débarqué de métropole. Pour Zac, l'enquête est une découverte de l'île et de ses traditions ancestrales.