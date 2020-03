La manifestation contre les croisiéristes dans la presse australienne et néo-zélandaise

Le 02/03/2020 | Par Charlotte Molina

C’est une drôle de vitrine que la manifestation d’hier au Port-est offre à La Réunion à l’échelle internationale: plusieurs sites d’informations australiens, néo-zélandais et même britanniques racontent aujourd’hui comment les passagers du Sun Princess ont été "attaqués par des habitants de l’île". Et pour cause, une grande partie de ces passagers étaient originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande.De nombreux croisiéristes ont fait part de leur colère à ces médias, expliquant que l’escale à La Réunion était bel et bien prévue depuis le départ, et qu’aucun cas suspect n’avait été détecté sur le navire.Ils racontent comment des insultes ont fusé et des galets et des bouteilles en verre lancés sur les bus transportant les quelques touristes parvenus à quitter le port. Un groupe de musique local qui devait également se produire à bord ne se serait jamais présenté, sans même prévenir l’équipage."Les passagers craignaient pour leur sécurité", a notamment indiqué le capitaine du navire, qui a fait le choix de faire remonter tout le monde à bord du Sun Princess.The Australian, The NZ Herald et The Daily Mail expliquent que le paquebot s’était auparavant vu refuser de débarquer à Madagascar après une escale en Thaïlande où 42 cas de coronavirus ont été enregistrés.Le bateau est alors passé par l’Afrique du Sud avant de venir vers notre île, ce qui sépare l’escale en Thaïlande de La Réunion de plus d’une vingtaine de jours, bien au-delà des 14 jours d’incubation du virus.