La marque XL Airways vendue aux enchères

Le 28/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 719

Après l'annonce de la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne le 4 octobre dernier, la marque XL Airways a été vendue aux enchères ce lundi, pour la modique somme de 686 400 euros. La vente aux enchères a été organisée par la maison Florent Magnin et François Wedrychowski.



L'ensemble des marques et noms de domaine d'XL Airways avec les noms ayant trait au transport aérien (XL Airways, XL Air, XLAirways.com...), ceux concernant les agences de voyages (XL club, XL Holidays, XL Vacances...) sont désormais acquis par un acheteur, dont l'identité est encore tenue inconnue.



Les pièces de moteur et autre outillage aéronautique de l'ancienne compagnie aérienne ou encore les uniformes des navigants ont également été proposés aux enchères. La vente s'achèvera mardi.