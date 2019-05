La mère de Talon Bishop obtiendra-t-elle gain de cause?

Le 07/05/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 4022

La mère de Talon Bishop, Danielle Austin, mène toujours son combat : faire payer le responsable, selon elle, de la mort de sa fille, attaquée en 2015 par un requin à l’Étang-Salé.Sa plainte pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui contre le maire Jean-Claude Lacouture avait fait l’objet d’un non-lieu prononcé par le juge d’instruction de Saint-Pierre. Ce mardi, son avocat plaide en appel.Danielle Austin s’indigne contre deux éléments : le panneau de signalisation qui interdisait la baignade aurait été trop peu visible et l’ambulance aurait tardé à se rendre sur place. Sa fille serait restée consciente pendant 40 minutes sur la plage et les secours seraient arrivés 1h30 après l’accident.Pour elle, "c'est la dernière chance de démontrer la volonté des autorités de ne pas rendre justice. Car il semblerait qu'elle cherche à éviter la jurisprudence en la matière qui ouvrirait la porte à d'autres plaintes très souvent justifiées".Manquant néanmoins de moyens, Danielle Austin a lancé une cagnotte afin de faire appel à la générosité du public pour l’aider à financer le coût de la procédure.