La ministre répond à Nadia Ramassamy qui milite pour l'ouverture de Gillot à davantage de destinations

Le 11/01/2019 | Par N.P | Lu 440

La députée Nadia Ramassamy a adressé une question écrite en juillet dernier au gouvernement sur l’ouverture de l’aéroport Roland Garros à de nouvelles destinations. Le trafic ne cesse d’augmenter sur la plateforme, la demande est "très forte" et les 100 millions d’euros investis dans le cadre du "Plan Juncker" pour son développement stratégique ouvre à de nouvelles possibilités.



Un colloque placé sous la présidence du député Martiniquais Serge Letchimy dédié au sujet "Transport aérien, un enjeu particulier pour l'outre-mer" a eu lieu le 10 juillet 2018 dernier, a répondu mardi la ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Élisabeth Borne.



"Le député Serge Letchimy devrait rendre prochainement ses propositions qui permettront d'élaborer les mesures que le Gouvernement présentera lors de la clôture des assises", a-t-elle indiqué. "Compte tenu des discussions qui se sont tenues dans le cadre du colloque, et en particulier de celles de la table ronde, il est permis d'anticiper des propositions concrètes pour développer la connectivité régionale et internationale de La Réunion. Cela sera d'autant plus pertinent que celle-ci occupe une position stratégique entre l'Europe et les marchés à fort potentiel de l'Afrique, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Asie."