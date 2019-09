La mobilité, un secteur d’avenir pour les jeunes

Le 22/09/2019 | Par Transdev Services Réunion | Lu 93

En pleine mutation, la mobilité est un secteur d’avenir. Les métiers, les modes de déplacement et les pratiques ne cessent d’évoluer.



Depuis le 9 septembre, et ce, jusqu’au 15 octobre, douze élèves du Lycée Moulin Joli effectuent un stage au sein des gares routières. Cette démarche, qui s’inscrit dans une logique d’accompagnement des jeunes aux métiers du transport, répond à un enjeu majeur : celui d’offrir aux Réunionnais la possibilité d’appréhender les diverses

opportunités d’emploi dans le secteur et d’acquérir une première expérience sur un réseau de transport.



L’engagement de Transdev Services Réunion, opérateur et intégrateur de mobilité, envers la formation et l’emploi des Réunionnais dans ce secteur date de nombreuses années. C’est justement dans cette optique que douze élèves du Lycée Moulin Joli ont entamé un stage de quatre semaines dans les gares routières au sein du dispositif Contrôle Médiation Sûreté (CMS) et du service marketing et communication.



« Nous accueillons régulièrement des stagiaires dans le cadre de leur formation. L’objectif pour ceux qui intègrent le dispositif CMS est de participer à nos actions de lutte contre la fraude et l’insécurité sur le réseau Car Jaune. Les stagiaires auront pour mission d’informer les voyageurs sur les horaires, les itinéraires, les tarifs et les modes d’utilisation des titres de transport. Ils auront aussi pour tâche de les orienter vers les titres de transport dématérialisés, qui sont plus fiables et durables. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer, notamment en incitant les voyageurs à valider leur titre en montant dans les véhicules. C’est un gros travail de pédagogie qu’ils seront amenés à effectuer auprès des voyageurs pour que cette pratique devienne une habitude, un réflexe », explique

Fabrice Grolleau, responsable du service CMS à Transdev Services Réunion.



Ce stage est une occasion unique pour que ces jeunes puissent acquérir une première expérience professionnelle dans la mobilité et de développer les compétences requises pour l’exercice des fonctions propres à ce secteur. Il offre également un tremplin vers l’emploi.



« Dans le cadre de mes études en mention complémentaire accueil dans les transports, ce stage à la gare routière me donne l’opportunité de découvrir son fonctionnement et ses divers métiers. Ma mission consiste à accompagner les voyageurs, mais aussi à leur parler des risques qu’ils encourent s’ils fraudent. Mon rôle est aussi de résoudre les conflits. C’est une occasion d’être confronté à la réalité du terrain. En effet, elle me permet de passer de la théorie à la pratique, m’aidant ainsi à affiner mon projet professionnel. C’est aussi une véritable expérience humaine », indique Hadidja, une stagiaire.



La médiation fait ainsi partie du métier, comme nous le confirme Julien Bernard, accompagnateur sur le réseau Car Jaune. « Notre rôle ne se limite pas uniquement à accompagner les voyageurs, à les informer ou à les orienter. Nous devons aussi gérer les problèmes qui peuvent survenir. Les stagiaires pourront donc découvrir le métier au quotidien et se confronter à des situations réelles, tout en contribuant à une mission d’éducation auprès des voyageurs », conclut-il.