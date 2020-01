La petite phrase qui tue : "Un coronavirus chez les plus de 70 ans"... waou! Chouette alors...

Le 29/01/2020 | Par Carl JOSEPH | Lu 121

Si LE MONDE rapporte...



"Il n' y a pas de fumée sans feu" me direz- vous.



Parfois prétexter d' éclaircir une situation, d' apporter une justification, pour prendre à revers les réseaux sociaux, produit l' effet inverse à celui escompté..en répétant donc en reimprimant...erreur de communication ou stratégie..?



Vous n' avez pas toujours les codes pour lire les intentions de celui qui communique...aussi bien dans la Presse, faut pas s' y fier d'emblée, que sur les réseaux sociaux.



Calomniez !Calomniez ! Il en restera bien quelque chose, dit- le proverbe.



Peut-être aussi vrai que la baisse du chômage au dernier trimestre...le bidouillage de chiffres ça existe.



Tout est montage , tout est falsifié, pour servir et desservir la cause défendue ou poursuivie, de nos jours..



De moi, par exemple...Vous pouvez deviner mes intentions ? Je vous donne en mille! Saint Innocent, grand Saint des premiers martyrs, priez pour nous..



Il faut toujours savoir si c' est du lard ou du cochon que vous achetez..



Exigez pour vous la qualité. C' est la première des considérations à vous accorder. Avant celle des autres.

Nb en référence :"



Un député LRM a-t-il souhaité « un coronavirus chez les plus de 70 ans » ?

« LA PETITE PHRASE » – Des propos ironiques du député Dominique Da Silva ont été quelque peu détournés de leur contexte"