La peur ne fait plus peur...

Le 27/05/2019 | Par Carl JOSEPH | Lu 120

Brandir la peur du populisme n'impressionne plus ....Ceux-là mêmes qui ont utilisé le slogan de la peur, de la méfiance et du rejet payent les pots cassés....on ne pousse pas les électeurs au désespoir impunément, et à coup de paroles seulement . De leur pyramide ou de leur palais de la source, ceux qui croient faire les élections à la Réunion doivent réviser leur attitude.



Que vous ayez voté ou pas, ne vous jugez pas et ne vous laissez pas être jugés. Les urnes doivent exprimer les ressentis du peuple et non restituer les résultats des combines électorales.



Plus que jamais, ce sont les situations réelles de vie, dans leurs contrastes et leurs brutalités qui font réagir les citoyens, non les promesses ni les renvois d'amélioration pour demain. La vie c'est toujours maintenant et pas demain qui est toujours aléatoire.



C'est mal barré quand le Président annonce préparer l'acte 2 de son quinquennat sous la même forme que l'acte 1.



S'en remettre aux calendes grecques ou au jour de "St Jamais" agace de plus en plus les citoyens.