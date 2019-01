La police cherche à identifier un homme décédé à Bellepierre

Le 14/01/2019 | Par A.D | Lu 557

La police a diffusé ce lundi un avis, à des fins d’identification, d'une personne décédée ce jour à Bellepierre, allée des Azurites.



"Il y a lieu d’identifier cette personne et de communiquer à l’ensemble des services de Police des renseignements permettant de l’identifier", indique la police, qui recherche son nom, prénom, date de naissance, dernière adresse connue ainsi que des membres de sa famille ou des amis.



Il s'agit d'un individu de sexe masculin, de type créole blanc, mesurant entre 1,70 m209 et 1,75m. L'homme a les yeux clairs, une calvitie partielle et des cheveux grisonnants. Il fréquentait le secteur de la Providence et les environs du Score rue Jean Chatel et de Bellepierre.



Si vous pensez être en mesure d'identifier cette personne, contacter la sûreté départementale au n° 02 62 90 74 95, 02 62 90 75 68

ou la PERMANENCE DDSP ou le Service du QUART au 0262 90 74 18.