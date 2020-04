La police nationale de la Réunion annonce l'intensification des contrôles

Le 17/04/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 2307

Sur sa page Facebook, la police nationale de la Réunion, rapporte que le contrôle des attestions de déplacement est effectué régulièrement. Ce vendredi matin, la CSP de Saint-André a procédé a une vérification sur la commune :

"Ce vendredi matin, des contrôles ont été effectués sur la CSP de Saint-André et vont s'intensifier dans les jours à venir. Les Policiers nationaux et municipaux saint-andréens sont engagés pour votre sécurité.



La Police Nationale 974 remercie la population pour son civisme et son engagement."