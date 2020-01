La porte-parole qui frétille

Ce à quoi je fais attention lorsque j' écris c' est de ne pas me mettre en situation d'infériorité, puisque je ne souffre d' aucune injustice, et ..ainsi ne pas être amer..ça me rend libre à 360°.

beaucoup de personnes parlent et pensent comme vous en petits comités, en entre soi.Le Président Macron devrait la mettre en tant que conseiller comme elle était avant, mais pas comme porte parole dans les médias ainsi, un jour par ci, un jour par là, dans les médias.Car sa façon d'imposer son point de vue aux autres ne plaisent pas, ni au peuple, ni à personnes si çà s'en trouve.Un jour, un voisin, de 75 ans environ, la semaine dernière, qu'elle aurait dit que c'est bien que les français travaillent plus longtemps, une histoire que il y a beaucoup de crises cardiaques quand on s'arrete de travailler, il était presque en pleurs, à cet age là, çà émotionne pour un rien.Les gens ne connaissent meme pas son nom, son prénom, j'ai remarqué, meme moi, je connait pas son nom, ni son prénom.

le problème elle impose aux citoyens, citoyennes son point de vue sur une situation donnée, comme l'affaire de Rugis, la gréve, les violences policières, aujourd'hui la retraite.Chez nous sur notre ile, on appelle cela "chargeur de l'eau" il me semble.Elle était avec son parti en marche,"dès l'ouverture du bal", il faut le dire, moi, je l'ai vu à l'aéroport de blagnac à ses débuts à Macron, ils sortaient d'une voiture banale, ils revenaient d'albi d'un meeting je crois, j'observais tout dans un coin, ils étaient "seuls contre tous"je pense,

beaucoup de personnes, "pour ne pas dire moi je" n'ont pas eu cette éducation d'insulter, de cracher sur Macron ni d'avancer vers eux pour leur dire bonjour par exemple, quand ils arrivent sur notre ile par exemple, non....comme ils font dans les manifestations, sa tete comme il le mettent, et tout, On ne change pas une éducation émise.Meme si on n'est pas d'accord avec lui, et sa politique.



le mieux est de faire comme beaucoup changer de chaine quand elle passe, ne pas l'écouter.

il faut dire que çà bouillonne dans toutes les maisonnées, les repas de famille sont "chauds" et çà part vite .surtout sur notre ile.