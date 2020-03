La poste: Fermée ce samedi, puis ouverte les mercredis, jeudis et vendredis

Le 26/03/2020

La Poste annonce la suspension de ses activités ce samedi puis la reprise de son activité les mercredis, jeudis et vendredis. 16 bureaux de postes restent également ouverts le matin. Voici le communiqué:

La Poste de La Réunion tient à rendre hommage à l’engagement quotidien des postiers qui œuvrent dans cette situation inédite pour apporter un service à la population réunionnaise.



La priorité de La Poste est la protection de la santé des postières et des postiers. Elle adapte en conséquence ses organisations pour maintenir les services essentiels à la population.



Samedi 28 mars, l’ensemble des services de La Poste de La Réunion, bureaux de poste et service de tri et de distribution seront suspendus pour la journée.



À partir du 30 mars:



La distribution du courrier et des colis sera assurée trois jours par semaine (mercredi, jeudi et vendredi). Cette mesure a pour objectif de restreindre le nombre de personnes travaillant hors de leur domicile. Si les prérequis suivants ne sont pas réunis : accès à des points d’eau identifiés, équipement en gel hydro-alcoolique, masques pour les services l’exigeant, le service sera suspendu le temps que ces conditions soient à nouveau réunies. La Poste invite ses clients à concentrer leurs commandes colis et leurs envois sur ce qui est strictement nécessaire.



Concernant les bureaux de poste et les carrés pro, La Poste a fait le choix de concentrer son activité sur 27 sites pour limiter le plus possible l’exposition des agents.



Les 16 bureaux de poste suivants seront ouverts uniquement le matin, permettant ainsi de préserver l’accessibilité au guichet pour les clients qui n’ont pas d’alternative et de se concentrer sur les services essentiels:



-Nord : Saint-Denis Les Flamboyants, Les Camélias, Sainte-Clotilde, Sainte-Marie

-Est : Saint-André, Saint-Benoît

-Sud : Saint-Louis, Saint-Pierre, Ravine Blanche, Saint-Joseph, Le Tampon,

-Ouest : La Possession, Saint-Paul, Saint-Gilles Les Bains, Saint-Leu, Trois Bassins



Également ouverts tous les matins, les 11 Carré Pro continuent à accueillir les clients professionnels:



-Nord : Saint-Denis centre-ville, Le Chaudron

-Est : Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Benoît

-Sud : Saint-Louis, Saint-Pierre, Le Tampon

-Ouest : Le Port, Saint-Paul, Saint-Gilles Mont Roquefeuille



Le strict respect des mesures barrières et des conditions nécessaires à la protection des chargés de clientèle et des clients conditionne chaque jour l’ouverture effective de chacun de nos sites.



Enfin, La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires. De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone1 ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale.



Ces nouvelles mesures s’adapteront en permanence à l’évolution du contexte sanitaire suivant les décisions des autorités publiques, dans le cadre d’un dialogue social permanent et en tenant compte de toutes les situations locales.