La poste: Mouvement de grève sur la plateforme du Port

Le 03/01/2019 | Par N.P | Lu 249

Ce jeudi, 40 postiers de la PPDC du Port Ivrin Pausé sont en grève. Un mouvement qui fait suite à un préavis déposé par les organisations syndicales CGTR, UNSA, SUD. Des réunions de concertations ont eu lieu le 31 décembre 2018.



La direction de la plaque indique rester "disponible pour rencontrer les représentants des organisations syndicales, pour trouver ensemble une sortie de conflit". Elle précise dans un communiqué :



"La Poste met tout en œuvre pour assurer la continuité de service afin que les perturbations soient les plus faibles possibles pour l’ensemble de ses clients, particuliers comme entreprises :

- Les collectes et remises sont assurées,

- Les Boites aux Lettres sont relevées,

- Les clients destinataires de colis sont contactés afin qu’ils puissent retirer leurs colis au Carré Entreprises.



La distribution du courrier est assurée normalement sur les plateformes de Saint-Paul, Saint-Gilles-les Hauts, Saint-Gilles-Les Bains, Le Guillaume, La Saline et Le Portail. Tous les bureaux de poste sont ouverts".