La préfecture réagit à notre article "Les premiers passagers en quarantaine vont sortir sans être testés"

Le 11/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2277

Suite à notre article du jour concernant les passagers placés en quarantaine qui doivent rentrer chez eux sans être testé avant de partir, la préfecture a réagi.



Ce matin, un passager inquiet du vol Air Austral, arrivé le 31 mars et placé en quarantaine depuis, nous a envoyé une photo d’un courrier de la préfecture . Dans le message, il est précisé les démarches à suivre et la date de sortie prévue pour le mardi 14 avril. De plus, les passagers sont informés qu’ils recevront une ordonnance médicale leur indiquant la date de rendez-vous pour un test de dépistage.Sans nier la véracité du document, la préfecture nous informe que cette note est un document de travail qui n'avait pas encore été validé par la préfecture et l'Agence régionale de santé. Les modalités du dépistage des personnes sortant de quatorzaine sont encore à l'étude et feront l'objet tout prochainement d'un communiqué de presse commun de la préfecture et de l'ARS.La note a été distribuée par erreur et sur un seul des 3 sites concernés. La délivrance d'une ordonnance n'est qu'une des options qui sont actuellement expertisées par les autorités.Il est donc à espérer que les passagers seront testés avant de retrouver leurs familles et de se retrouver sans surveillance dans l’île.L’autre renseignement du jour concerne les méthodes d’information de la préfecture. En pointant uniquement Zinfos974 sur leur communiqué, les services de la préfecture ont démontré qu’ils n’écoutaient pas une célèbre radio locale. Car au moment où nos lecteurs découvraient cette info, les auditeurs de la radio avaient droit au témoignage de l’un des passagers.