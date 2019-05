La procédure post-attaque requin est déclenchée

1. GILLES DERAND le 09/05/2019 19:29



Elus et fonctionnaires de l'Etat, arrêtez de prendre les Réunionnais pour des imbéciles avec ce dispositif post-attaques qui ne résoud absolument rien, tout le monde en est conscient. Après les révélations de Imaz Press, toutes les victimes d'attaques de requins au large de la côte ouest et leurs familles devraient porter plainte contre Philippe Guérin, gérant de l’armement Enez et Sébastien Camus Président de Réunimer...eux qui ont pendant des années rejeter des tonnes de déchets de poisson à 1 mile de la côté ouest en baie de Saint-Paul...attirant ainsi les requins tigre et bouledogue au plus près de nos côtes. En Droit, c'est tout simplement de la mise en danger de la vie d'autrui.