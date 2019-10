La profession d'infirmier libéral menacée

1. Lesseps le 02/10/2019 17:13



Le métier d’infirmier libéral est loin d’être menacé ...Qu’ils travaillent bcp soit ! J’en connais même qui commencent à 3h du mat pour finir après 20h ! Mais leur rémunération peut varier de 5000 à 10.000 euros par mois... dans certains cabinets ils peuvent travailler 3 jours de la semaine (12 à 15 h voire plus) et être tranquilles le reste de la semaine... question d’organisation... les plus à plaindre ne sont pas les libéraux mais les autres (hôpital, croix rouge...) qui touchent une misère par rapport à leurs responsabilités...d’ailleurs tous veulent partir faire du libéral, c’est bien qu’il y’a une raison... dur métier mais très bien rémunéré au final car les actes facturés sont souvent très bien côtés....