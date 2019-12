La puissance du Saint-Sacrement

Le 31/12/2019 | Par Georges Donald Potola

Les catholiques ont pour tradition de finir l’année par une adoration du SAINT-SACREMENT (nom donné à l'Eucharistie aussi appelé hostie). Quel est véritablement son pouvoir ? Je voudrais témoigner ici de ce que mes yeux ont vu, mon corps, mon cœur, mon esprit ont ressenti face au Saint-Sacrement, moi qui étais plutôt saint thomas.



Nous sommes en 1994, sur la place du chaudron, jour de Pentecôte, aux alentours de 10h00 du matin, environ 15 000 personnes étaient présentes, un jour gravé dans ma mémoire. Tout a commencé par une annonce “ceux qui ont des grigris ou objets maléfiques sont priés de s’éloigner ou de se débarrasser avant le passage du Saint-Sacrement svp“.



Aussitôt certaines personnes s’éloignaient discrètement, après tout, ils vont peut-être aux toilettes, qui sait ?



La chorale avait entonné une louange, j’entendais alors, des gens hurler, sans comprendre, je me suis empressé d’aller voir. Au détour d’un couloir à 50 m environ, le curé avançait dans ma direction, encadré par le service d'ordre, il tenait dans ses mains l’ostensoir avec le saint sacrement.



À ce moment-là, à côté de moi, un monsieur de petite taille, dans la soixantaine, s’est mis à faire des bonds comme un guerrier Masaï, la pauvre famille qui l’accompagnait, était très mal à l’aise, devant l’impossibilité de le retenir. De l’autre côté de l’allée, il y avait une femme qui hurlait et a fini par tomber sur le sol en se tortillant comme un ver. D’autres personnes encore, criaient, pleuraient, mais d’où j’étais, impossible pour moi de les voir.



L’atmosphère était bizarre, on aurait dit qu’une main invisible les manipulait, comme des marionnettes.



Le saint sacrement arrive alors, à ma hauteur, je me suis agenouillé, aussitôt, j’ai ressenti une joie, une sensation de bien-être, indescriptible, aussi beaucoup d’émotion, des larmes de joie incontrôlables, je ne voyais plus et n’entendais plus personnes, 1 ou 2 minutes qui vous fait tellement du bien, que par la suite vous vous sentez léger, calme, en pleine forme. J’ai commencé à comprendre l’Amour du christ pour les Hommes, cet amour dont nous parle l’évangile, si forte qu’à ce moment-là, vous pourriez étreinte votre pire ennemi dans vos bras. Remis de ces sensations, je voyais les pompiers qui étaient en train d’évacuer les gens, dont le petit homme, le saint-sacrement était déjà de l’autre côté de la foule.



Nous revoilà en 2019, à la messe Notre-Dame-de-Lourdes à Saint Paul, pas moins de 7000 personnes même situation, même annonce pour ceux qui ont pactisé avec le diable, abonné aux marabouts, qui portent des objets douteux. Comme au Chaudron, des gens qui tombent, qui hurlent, qui parlent de Satan, de démon, des appels tels que “Jésus déliv a moin “ mais cette fois-ci j’ai vu un enfant au sol, agité par des soubresauts…



On était des centaines à avoir vu ces scènes, nous avons été témoins de la puissance du Christ à travers L’Ostie.



Entre ces deux périodes, j’avais vécu d’autres expériences mystiques personnelles, mais cela sans témoin.



La science et certains intellectuels, dirons que tous ces gens, ont eu une crise hystérie, émotionnelle, hallucination, des illuminés…. Pas si longtemps de cela, en 1900, les scientifiques doutaient de l'existence des atomes. Albert Einstein par une formule et un test a démontré leurs existences et Jean Perrin un peu plus tard mettra finalement les idées d’Albert Einstein en pratique. Qui aujourd’hui doute encore de l’atome ?



Une chose est sure l’eucharistie est bien la chose la plus étrange et la plus mystérieuse qui soit. Comment des petits mortels comme nous peuvent comprendre la puissance du saint sacrement. Nul dans ce bas monde ne peut l’expliquer. Le cerveau des humains ne peut imaginer la grandeur de Dieu. Intoxiqués par l’argent, le pouvoir, le matériel, et aveuglés par l’orgueil, nos élites marchent dans le noir total, mais un jour ils verront la lumière et la vérité.



Bonne et sainte année à tous les Réunionnais !