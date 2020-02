La qualité de l’eau à nouveau favorable à la baignade sur les plages de St-Pierre et l’Etang-Salé

Le 01/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 93

Après les fortes pluies tombées les semaines dernières, la qualité de l’eau est à nouveau favorable à la pratique de la baignade sur les communes de Saint-Pierre et l’Etang-Salé, indique la Civis.



Les derniers bulletins de l’ARS, après analyses bactériologiques de l’eau, concluent à de bons résultats.



Les analyses avaient cependant été jugées "moyen" lors des prélèvements réalisés le 31 décembre dernier sur la plage de l’Etang Salé, voire mauvais ce même jour sur la plage de la Ravine Blanche et du centre-ville de St-Pierre où les niveaux bactériologiques (escherichia coli et entérocoques intestinaux) ont dépassé les seuils.