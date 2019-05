La région Île-de-France vote la fin du non cumul de la bourse régionale et de l'aide de LADOM

Le Conseil Régional d’Ile-de-France a voté, ce mercredi 22 mai, la fin du non cumul de la bourse régionale pour les étudiants en formations sanitaires et sociales avec l’aide à la mobilité de l’Agence De l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), qui sera effective dès la rentrée 2019, rapporte Outremer360 Cette mesure va permettre aux quelques centaines d’étudiants ultra-marins entrant dans une formation sanitaire ou sociale en Ile-de-France chaque année de bénéficier d’un complément de bourse essentiel à leur installation en métropole et à la bonne conduite de leurs études qui mènent à des métiers où les besoins en emploi sont particulièrement élevés.Cette mesure, qui s’inscrit dans la droite ligne des conventions de coopération renforcées signées il y a quelques semaines par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et son vice-président Patrick Karam lors de leur déplacement à la Réunion et à Mayotte. Des déplacements aux Antilles sont prochainement prévus.