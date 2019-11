La rénovation énergétique pour tous, un dispositif d’aide pour tous les réunionnais

Le 15/11/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 21

PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE PERSONNALISÉ

Le dispositif de diagnostic énergétique et thermique vise à réaliser gratuitement un diagnostic à domicile dans le but :

d’identifier les pistes de réduction de la consommation énergétique du logement

d’améliorer la performance énergétique et le confort thermique de l’habitat. L’ensemble des foyers réunionnais est éligible au dispositif, quel que soit son statut d’occupation ou son niveau de ressources. Si le foyer répond aux critères d’éligibilité du dispositif SLIME Réunion*, il sera alors orienté vers celui-ci.

Le diagnostic se déroule en 4 temps :

les caractéristiques du foyer sont étudiées (revenus, composition…) afin de pouvoir évaluer les aides financières auxquelles le foyer peut prétendre

un diagnostic est effectué sur les usages et les équipements présents au sein du logement afin de caractériser la répartition de la consommation électrique

un diagnostic bâti est dressé afin de cerner les travaux de rénovation énergétique à mener

une analyse des factures est réalisée afin de déterminer les ajustements tarifaires à mettre en oeuvre.

À l’issue de la visite, un rapport est rendu au ménage, préconisant les pistes de réduction sur les différents aspects (habitudes, équipements, travaux, ajustement tarifaire) à mettre en oeuvre, et les solutions existantes et adaptées correspondantes.

Le foyer peut bénéficier de l’ accompagnement d’un conseiller pour la mise en oeuvre de ces solutions.



LE SAVIEZ VOUS ? Le programme SLIME permet aux collectivités d’apporter une réponse concrète au phénomène de précarité énergétique, en fournissant aux travailleurs sociaux des outils pour mieux aider les familles qu’ils accompagnent.

À noter : les familles qui ont reçu une visite à domicile ont vu leur facture baisser de 20 % en moyenne. Les seules économies générées par les petits matériels fournis durant la visite peuvent s’élever à près de 60€ par an, et dans le cas d’un accompagnement pour la mise en place d’un chauffe-eau solaire, les économies annuelles peuvent atteindre 170€.



COMMENT BÉNÉFICIER D’UN DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE ET THERMIQUE ? Pour bénéficier d’un diagnostic énergétique et thermique, le foyer peut s’adresser au Guichet La Réunion Ecopositive, en contactant le 0262 257 257

Le dispositif de diagnostic énergétique et thermique vise à réaliserà domicile dans le but :d’identifier les pistes de réduction de la consommation énergétique du logementd’améliorer la performance énergétique et le confort thermique de l’habitat. L’ensemble des foyers réunionnais est éligible au dispositif, quel que soit son statut d’occupation ou son niveau de ressources. Si le foyer répond aux critères d’éligibilité du dispositif SLIME Réunion*, il sera alors orienté vers celui-ci.Le diagnostic se déroule en 4 temps :les caractéristiques du foyer sont étudiées (revenus, composition…) afin de pouvoir évaluer les aides financières auxquelles le foyer peut prétendreun diagnostic est effectué sur les usages et les équipements présents au sein du logement afin de caractériser la répartition de la consommation électriqueun diagnostic bâti est dressé afin de cerner les travaux de rénovation énergétique à menerune analyse des factures est réalisée afin de déterminer les ajustements tarifaires à mettre en oeuvre.À l’issue de la visite, un rapport est rendu au ménage, préconisant les pistes de réduction sur les différents aspects (habitudes, équipements, travaux, ajustement tarifaire) à mettre en oeuvre, et les solutions existantes et adaptées correspondantes.Le foyer peut bénéficier de l’ accompagnement d’un conseiller pour la mise en oeuvre de ces solutions.Le programme SLIME permet aux collectivités d’apporter une réponse concrète au phénomène de précarité énergétique, en fournissant aux travailleurs sociaux des outils pour mieux aider les familles qu’ils accompagnent.À noter : les familles qui ont reçu une visite à domicile ont vu leur facture baisser de 20 % en moyenne. Les seules économies générées par les petits matériels fournis durant la visite peuvent s’élever à près de 60€ par an, et dans le cas d’un accompagnement pour la mise en place d’un chauffe-eau solaire, les économies annuelles peuvent atteindre 170€.Pour bénéficier d’un diagnostic énergétique et thermique, le foyer peut s’adresser au Guichet La Réunion Ecopositive, en contactant le 0262 257 257



La SPL a conquis le jury grâce à ce dispositif qui ouvre une porte unique sur tous les accompagnements proposés aux familles en matière de rénovation énergétique.

C’est un service gratuit de visites à domicile pour aider les familles réunionnaises à mieux maîtriser leurs consommations d’énergie dans le but de faire des économies et les rendre écoresponsables grâce à un diagnostic énergétique.



LE TROPHÉE DES EPL

Chaque année, la Fédération des EPL salue l’excellence des Entreprises publiques locales à travers l’organisation des Trophées des EPL.

Ouverts à toutes les EPL, ils récompensent des initiatives significatives de leur performance économique, sociale et environnementale. Le concours met l’accent sur la capacité des EPL à innover et à répondre aux enjeux du développement durable.



FOCUS SUR LA SPL HORIZON RÉUNION La SPL a pour objectif d’accompagner la Région Réunion vers 100 % d’énergies renouvelables dans la production électrique à horizon 2030. Cette dernière s’engage dans une démarche de valorisation énergétique du territoire réunionnais et réalise toutes ses actions autour d’un objectif commun : oeuvrer pour la durabilité du développement de La Réunion.

Il s’agit donc d’agir pour :

➜ le développement énergétique durable de La Réunion

➜ la lutte contre le changement climatique

➜ la préservation des ressources naturelles de l’île

➜ le maintien d’un environnement sain pour les Réunionnais

➜ la lutte contre la précarité énergétique.

En tant qu’outil régional, elle dispose d’une parfaite connaissance de la situation énergétique et climatique de La Réunion à travers la collecte, l’analyse et la structuration des données. Elle permet ainsi d’orienter au mieux les stratégies énergétiques du territoire réunionnais.

Lors du Congrès des Entreprises Publiques Locales qui a eu lieu à Strasbourg le 9 octobre dernier, la SPL Horizon Réunion, partenaire de la Région Réunion, a été désignée lauréate du Trophée des EPL (Entreprises publiques locales) dans la catégorie « Bâtiment Durable » grâce à son service régional de performance énergétique de l’habitat.La SPL a conquis le jury grâce à ce dispositif qui ouvre une porte unique sur tous les accompagnements proposés aux familles en matière de rénovation énergétique.C’est un service gratuit de visites à domicile pour aider les familles réunionnaises à mieux maîtriser leurs consommations d’énergie dans le but de faire des économies et les rendre écoresponsables grâce à un diagnostic énergétique.Chaque année, la Fédération des EPL salue l’excellence des Entreprises publiques locales à travers l’organisation des Trophées des EPL.Ouverts à toutes les EPL, ils récompensent des initiatives significatives de leur performance économique, sociale et environnementale. Le concours met l’accent sur la capacité des EPL à innover et à répondre aux enjeux du développement durable.La SPL a pour objectif d’accompagner la Région Réunion vers 100 % d’énergies renouvelables dans la production électrique à horizon 2030. Cette dernière s’engage dans une démarche de valorisation énergétique du territoire réunionnais et réalise toutes ses actions autour d’un objectif commun : oeuvrer pour la durabilité du développement de La Réunion.Il s’agit donc d’agir pour :➜ le développement énergétique durable de La Réunion➜ la lutte contre le changement climatique➜ la préservation des ressources naturelles de l’île➜ le maintien d’un environnement sain pour les Réunionnais➜ la lutte contre la précarité énergétique.En tant qu’outil régional, elle dispose d’une parfaite connaissance de la situation énergétique et climatique de La Réunion à travers la collecte, l’analyse et la structuration des données. Elle permet ainsi d’orienter au mieux les stratégies énergétiques du territoire réunionnais.