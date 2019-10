Le but: amplifier le ressenti des conséquences dûes au mouvement des transporteurs. On parie??

5. Didier le 06/10/2019 21:01



2000 voitures bloquées sous les falaises à 17 heures bonjour le danger absolu pourquoi pas fermer à 22 heures en prévenant au préalable . En plus la connerie de NRL qui n’avance pas merci Mr Robert et cerise sur le gâteau Annette qui bloque le Barachois bref circuler devient infernal, stressant on devrait pouvoir poursuivre les responsables pour mise en danger de la vie d’autrui pour le stress et l’énervement qui auront raison de notre santé. Les autorités ont beaucoup de chance que les Réunionnais ne pètent pas les plombs!