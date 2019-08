"La route se partage !" : Nouvelle campagne de sensibilisation pour cyclistes et automobilistes

Le 07/08/2019

La route appartient à tous. Mais la cohabitation n’est pas toujours simple entre les véhicules motorisés et les cyclistes. En 2018, il y a eu 62 accidents impliquant des bicyclettes, totalisant 58 blessés et 3 victimes mortelles.

Circulation en ville

Circulation sur la route

Les équipements obligatoires

Autres équipements de sécurité recommandés :

Pour sensibiliser les usagers motorisés sur le partage en bonne intelligence de l’espace routier avec les cyclistes, le préfet de La Réunion, avec le soutien du conseil régional, lance du 12 au 25 août 2019 une campagne d’affichage sur les autocars du réseau interurbain Car Jaune, afin de rappeler une règle souvent oubliée du code de la route : « je double un cycliste, je m’écarte d’au moins 1.50 m (1 m en ville) ».• Circulez sur le côté droit de la chaussée ou utilisez lorsqu’elles existent, les voies dédiées aux vélos.• Gardez une distance de sécurité d’1 mètre au moins par rapport aux autres véhicules et ne zigzaguez pas entre les voitures.• Aux intersections, placez-vous un peu en avant des véhicules pour vous faire voir.• Faites attention aux portières qui s’ouvrent brusquement et aux enfants qui peuvent déboucher entre deux véhicules.• Ne circulez pas sur les trottoirs(seuls les enfants à vélo de moins de 8 ans y sont autorisés).• Dans les virages, serrez au maximum à droite, car les voitures ne vous voient qu’au dernier moment.• Soyez particulièrement prudent lors du passage d’un camion : l’appel d’air risque de vous déséquilibrer.• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de front ou en file indienne. La nuit, en cas de dépassement par un véhicule ou lorsque les circonstances l’exigent (chaussée étroite, etc.), placez-vous systématiquement en file indienne.• Le casque, obligatoire pour les moins de 12 ans,• Le gilet rétro-réfléchissant, hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est Insuffisante,• Deux freins (avant et arrière),• Les éclairages (feux et catadioptres blancs à l’avant, rouges à l’arrière),• Des catadioptres de roue et de pédales orange,• Un avertisseur sonore.• Des rétroviseurs,• Un écarteur de danger,• Un siège enfant adapté.