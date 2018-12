La saison cyclonique a démarré, préparez-vous !

Le 24/12/2018 | Par TCO | Lu 83

La Réunion est actuellement en saison cyclonique et chaque Réunionnais est appelé à se préparer aux situations d’urgence. Mieux préparés, mieux informés, vous serez en mesure d’agir et d’aider vos proches plus efficacement face à une situation d’urgence.

Respectez bien les consignes Un système d’alerte rénové est applicable dès cette nouvelle saison cyclonique :

Pré-alerte jaune – Je m’informe (inchangé)

Alerte orange – Je me prépare (inchangé)

Alerte rouge – Je me confine (modifié)

Alerte violette – Je reste confiné (nouveau)

Sauvegarde cyclonique – Je me tiens informé des consignes (inchangé) Préparez-vous avant même le passage du cyclone !



Soyez parés à toute éventualité Anticiper, c’est notamment préparer son domicile et un kit d’urgence contenant les objets et articles de première nécessité.