La série 1 de BMW se refait une beauté et devient plus… classe !

Le 16/10/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 254

De trois quarts arrière, son air de famille avec sa grande rivale allemande étoilée ne fait aucun doute. La BMW série 1, best seller des ventes de la marque à l'hélice à la Réunion change bon nombre de ses fondamentaux pour s'adapter aux besoins du marché. Plus de propulsion, elle devient traction et conséquence directe, plus d'équilibre des masses 50-50 entre l'avant et l'arrière. Mais on vous assure, du côté de Leal et de Munich, que c'est tout bénéf'…