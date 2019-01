La sonde New Horizons survole l’objet céleste le plus distant jamais atteint

Le 01/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 149

La sonde New Horizons de la Nasa a célébré à sa manière cette nuit le Nouvel An en survolant à un peu plus de minuit (heure US) l’objet céleste le plus éloigné et peut être le plus ancien jamais observé de près, Ultima Thule, situé à quelque 6,4 milliards de kilomètres de la Terre.



La sonde a pris 900 images en quelques secondes durant son survol, à une distance d’environ 3500 kilomètres. Les premiers clichés sont arrivés cet après-midi au siège de la NASA.



Une première photo d’Ultima Thule, pris à 1,9 million de kilomètres "seulement", a déjà livré une première surprise : sur cette image plutôt floue, cet objet de petite taille (20 à 30 km de diamètre) semble avoir une forme allongée plutôt que ronde.



L’enjeu de cette mission est de comprendre comment les planètes se sont formées. "Cet objet est tellement glacé qu’il est conservé dans sa forme originelle", a souligné le scientifique qui dirige la mission. "Tout ce que nous allons apprendre sur Ultima – sa composition, sa géologie, comment il s’est formé, s’il a des satellites ou de l’atmosphère – nous renseignera sur les conditions de formation des objets du système solaire".



Ultima Thule, découvert en 2014 par le télescope spatial Hubble, se trouve dans la ceinture de Kuiper, un vaste disque cosmique reliquat de l’époque de la formation des planètes que les astronomes appellent parfois le "grenier" du système solaire. Découverte seulement dans les années 1990, cette ceinture se trouve à quelque 4,8 milliards de kilomètres du Soleil, au-delà de l’orbite de Neptune, la planète qui en est la plus éloignée.