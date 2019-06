La souffrance animale, belle hypocrisie !

Le 21/06/2019 | Par Alain NIVET

La viande Halal, vous connaissez ?



Avec la bénédiction des autorités françaises, qui savent très bien comment se pratique l’égorgement des moutons chez les musulmans, qui ne font que ce qu’ils veulent, s’affranchissant des règles sanitaires françaises, et de la prise en considération de la souffrance animale, au nom d’une « religion de Paix ».



La viande Halal, c’est la honte, et personne ne dit rien !



Que font la SPA, et autres défenseurs des animaux, qui ont habituellement beaucoup de gueule, contre ces pratiques moyenâgeuses?



Certains font tout un souk contre l’abattage dans les abattoirs français, mais là, personne ne voit rien !



Et le Parti Animalier , qui s’est distingué aux élections européennes, il est où ?