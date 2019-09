Elle a quel âge celle là, si demain quelqu''un promet une villa avec piscine et travail de fonctionnaire, à la population, et elle le rallie sans réserve ??????

4. LAMPION le 16/09/2019 12:09



Oh c'est VERGOZ ou LEVENEUR .On est toujours trompé par ceux qu'on aime.

L a prochaine fois achète une boule et regarde dedans.