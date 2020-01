La tempête tropicale DIANE s'éloigne mais les vents restent forts sur la Réunion: 128km/h à Piton Sainte Rose

Le 25/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1047

La tempête tropicale modérée DIANE(10S) capturée par Météosat à 8h15 ce matin.

Carte de 04heures ce jour.

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion (CMRS/Météo France) a mis à jour ses prévisions de trajectoire et d'intensité concernant la tempête tropicale modéréed'après les données de 07 heures ce samedi 25 Janvier.➡️ Le système était positionné à 320 km à l'Est Nord Nord-Est de la Réunion en déplacement Est Sud-Est à une vitesse de 17km/h. Position le 25 janvier à 07 heures locales : 20.0 Sud / 58.7 Est.➡️précise ce matin :Après une nuit pluvieuse dans le Sud, en ce début de journée, les pluies perdurent.Les précipitations parfois modérées à localement fortes continuent de sévir au Sud d'une ligne Saint-Leu-Sainte-Rose.Ce matin, sur le Nord-Ouest, le Nord et l'Est de l'île, le temps est plus clément et les averses se font plus discrètes.Cet après-midi, les averses présentes sur le littoral Sud tendent à s'atténuer. Elles persistent dans les hauts jusqu'en soirée.L'amélioration se confirme sur le littoral de la moitié Nord et les éclaircies sont de plus en plus larges .Les températures maximales atteignent les 28 à 31°C sur le littoral, 19°C au Volcan et 21 à 22°C dans les cirques.Sur la région Nord, le vent reste faible.La mer est forte de Boucan Canot à Saint Philippe en passant par Saint Leu. La houle de Nord s'amortit.➡️